Полузащитник сборной Украины перейдет из команды Реброва в стан конкурента Вчера, 15:59 525 Цей матеріал також доступний українською ФК Ференцварош Петряк перешел в Ференцварош из Шахтера летом 2018 года на правах аренды ФК Ференцварош

Полузащитник сборной Украины и венгерского Ференцвароша Иван Петряк станет игроком одного из главных конкурентов будапештской команды - МОЛ Види из города Секешфехервар.

В интервью csakfoci.hu генеральный директор Ференцвароша Орош Пальт заявил, что несколько месяцев велись переговоры с Шахтером относительно полноценного перехода Петряка, который сейчас выступает в Ференцвароше на правах аренды, но украинский игрок запросил очень большую зарплату, что не устроило столичный клуб.

Пальто также отметил, что клуб постоянно контактировал с Петряком и его менеджерами, чтобы быть в курсе об условиях игрока.

"Они нам сказали открыто, что МОЛ Види предложил ему зарплату больше. Мы узнали, что предложение Петряку поступило как раз перед очным матчем клубов.

Мы долго вели переговоры, но Петряк озвучил страшную сумму, которую мы не хотели и не могли заплатить", - сказал Пальт.

В июле 2018 года Ференцварош сообщил о подписании контракта с игроком Шахтера Иваном Петряком на один сезон.

В конце августа 2018 года главным тренером Ференцвароша стал украинский специалист Сергей Ребров.



Недавно Ференцварош досрочно стал чемпионом Венгрии. Этот титул стал 30-м для клуба в истории.