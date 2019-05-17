Полузащитник сборной Украины перешел из команды Реброва в состав конкурента
Полузащитник сборной Украины Иван Петряк перешел из будапештского Ференцвароша, который возглавляет украинец Сергей Ребров, в другой венгерский клуб МОЛ Види.
Петряк станет игроком Мол Види 1 июля, сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что клуб из города Секешфехервар выкупил Петряка у донецкого Шахтера, которому принадлежали права на игрока.
Детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, МОЛ Види заплатил за Петряка 1,5 млн евро.
Петряк забил за Ференцварош шесть голов в сезоне, а клуб недавно стал чемпионом Венгрии, опередив именно МОЛ Види, который забронировал второе место.
Ранее сообщалось, что руководство Ференцвароша не смогло договориться с Иваном Петряком о подписании нового контракта, поскольку игрок запросил очень большую зарплату, что не устроило клуб из Будапешта.
Петряк перешел в Ференцварош с Шахтера в июле 2018 года, подписав контракт на один сезон.