Полузащитник сборной Украины перешел из команды Реброва в состав конкурента Вчера, 20:14 255 Цей матеріал також доступний українською Ф К Ференцварош Петряк официально станет игроком МОЛ Види 1 июля Ф К Ференцварош

Полузащитник сборной Украины Иван Петряк перешел из будапештского Ференцвароша, который возглавляет украинец Сергей Ребров, в другой венгерский клуб МОЛ Види.

Петряк станет игроком Мол Види 1 июля, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что клуб из города Секешфехервар выкупил Петряка у донецкого Шахтера, которому принадлежали права на игрока.

Детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, МОЛ Види заплатил за Петряка 1,5 млн евро.

Петряк забил за Ференцварош шесть голов в сезоне, а клуб недавно стал чемпионом Венгрии, опередив именно МОЛ Види, который забронировал второе место.

Ранее сообщалось, что руководство Ференцвароша не смогло договориться с Иваном Петряком о подписании нового контракта, поскольку игрок запросил очень большую зарплату, что не устроило клуб из Будапешта.

Петряк перешел в Ференцварош с Шахтера в июле 2018 года, подписав контракт на один сезон.