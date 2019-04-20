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Полузащитник сборной Украины отметился голевой передачей в победном матче чемпионата Бельгии - видео

Сегодня, 00:41
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Полузащитник сборной Украины отметился голевой передачей в победном матче чемпионата Бельгии - видео - фото

ФК Генк

Малиновский помог Генку укрепить лидерство в чемпионате Бельгии

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сделал результативную передачу в победной игре Генка против Стандарда в чемпионате Бельгии.

Команда Малиновского проводила гостевой поединок и открыла счет на 42-й минуте, когда голом отличился Брайан Хейнен.

Во втором тайме преимущество Генка удвоил Мбвана Саматта, который и воспользовался передачей от украинского полузащитника.

На 80-й минуте результат 3:0 установил Леандро Троссар. Хозяева смогли отличиться только раз благодаря Рзвану Марину.

Малиновский сделал свой 14-й голевой пас в 48 матчах сезона, в которых он забил 15 мячей. Победа позволила Генку укрепить лидерство в таблице с отрывом в семь очков за пять туров до конца розыгрыша первенства.

В прошлом туре Генк назвал полузащитника сборной Украины лучшим игроком поединка чемпионата Бельгии против Брюгге.

НВ

Теги:   ФК Генк Руслан Малиновский Футбол

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