Полузащитник сборной Украины отметился голевой передачей в победном матче чемпионата Бельгии - видео Сегодня, 00:41 914 Цей матеріал також доступний українською ФК Генк Малиновский помог Генку укрепить лидерство в чемпионате Бельгии ФК Генк

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сделал результативную передачу в победной игре Генка против Стандарда в чемпионате Бельгии.



Команда Малиновского проводила гостевой поединок и открыла счет на 42-й минуте, когда голом отличился Брайан Хейнен.

Во втором тайме преимущество Генка удвоил Мбвана Саматта, который и воспользовался передачей от украинского полузащитника.

На 80-й минуте результат 3:0 установил Леандро Троссар. Хозяева смогли отличиться только раз благодаря Рзвану Марину.

Малиновский сделал свой 14-й голевой пас в 48 матчах сезона, в которых он забил 15 мячей. Победа позволила Генку укрепить лидерство в таблице с отрывом в семь очков за пять туров до конца розыгрыша первенства.

В прошлом туре Генк назвал полузащитника сборной Украины лучшим игроком поединка чемпионата Бельгии против Брюгге.

НВ