Полузащитник сборной Украины забил за бельгийский клуб восьмой гол в сезоне - видео

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметился восьмым голом в сезоне за Генк.

На 67-й минуте поединка 10-го тура бельгийского первенства против Гента футболист приложился по мячу ударом из-за пределов штрафной - мяч попал в правый нижний угол.

Тем самым счет стал 4:1 в пользу Генка. По итогам матча команда Малиновского выиграла 5:1 и поднялась на первое место в турнирной таблице.

Украинский полузащитник вышел в основе и провел весь поединок. Всю игру за Гент, начиная со стартового свистка, провел его соотечественник Игорь Пластун. Одноклубник последнего, украинский игрок Роман Яремчук, вышел на замену на 66-й минуте.

В начале сентября Малиновский отметился седьмым голом с начала сезона за клуб в матче чемпионата Бельгии против Кортрейка, а также был удален в конце игры.

По итогам августа Малиновский получил награду лучшему игроку чемпионата Бельгии.