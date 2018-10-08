08 октября 2018, понедельник

Полузащитник сборной Украины забил за бельгийский клуб восьмой гол в сезоне - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Малиновский (в центре) забил ударом из-за штрафной
Фото: ФК Генк

Малиновский (в центре) забил ударом из-за штрафной

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметился восьмым голом в сезоне за Генк.

На 67-й минуте поединка 10-го тура бельгийского первенства против Гента футболист приложился по мячу ударом из-за пределов штрафной - мяч попал в правый нижний угол.

Тем самым счет стал 4:1 в пользу Генка. По итогам матча команда Малиновского выиграла 5:1 и поднялась на первое место в турнирной таблице.

Украинский полузащитник вышел в основе и провел весь поединок. Всю игру за Гент, начиная со стартового свистка, провел его соотечественник Игорь Пластун. Одноклубник последнего, украинский игрок Роман Яремчук, вышел на замену на 66-й минуте.

В начале сентября Малиновский отметился седьмым голом с начала сезона за клуб в матче чемпионата Бельгии против Кортрейка, а также был удален в конце игры.

По итогам августа Малиновский получил награду лучшему игроку чемпионата Бельгии.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове