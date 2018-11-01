Полузащитник сборной Украины забил два мяча и отдал голевой пас в победном матче чемпионата Бельгии - видео

Малиновский реализовал два пенальти в матче против Антверпена

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметился двумя голами и результативной передачей в поединке за Генк в рамках чемпионата Бельгии.

Команда Малиновского гостила в Антверпене против одноименного коллектива и проиграла первую половину поединка со счетом 0:2.

Перерыв помог собраться гостям, которые сумели переломить ход игры. На 56-й минуте они сократили отставание, а еще через четыре минуты восстановили равновесие благодаря двум реализованным пенальти украинским игроком.

На этом Генк не успокоился, рассчитывая на победу. На 76-м обороте секундной стрелки Мбвана Саматта после паса Малиновского вывел визитеров вперед, а на 90-й минуте он же закрыл вопрос об исходе матча, забив четвертый мяч своей команды.

Тем самым коллектив украинского полузащитника набрал три очка и удержал лидерство по итогам 13 туров бельгийской лиги. На три балла от него отстает действующий чемпион Брюгге.

В прошлом туре Малиновский был признан лучшим игроком Генка в матче бельгийского первенства против Стандарда.

НВ