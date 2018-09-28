Полузащитник сборной Украины стал самым дорогим футболистом чемпионата Венгрии

Полузащитник Ференцвароша и сборной Украины Иван Петряк стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии по версии авторитетного портала Transfermarkt.

Ориентировочная стоимость 24-летнего футболиста составляет два миллиона евро. Столько же стоит только нападающий Види Армин Ходжич.

Восьмое место занял украинский полузащитник Кишварды Роман Карасюк, которого оценивают в 600 тысяч евро. На 10-й позиции его соотечественник, защитник МТК Евгений Селин, чья стоимость равна 500 тысячам евро.

Среди других украинских футболистов на 18-й строчке нападающий Кишварды Антон Шиндер (400 тысяч), на 23-м его одноклубник Темур Парцвания (350 тысяч), на 25-й - вратарь МТК Артем Кичак (300 тысяч).

Еще один украинский игрок, который выступает за Кишвардию, Артем Милевский занял 35-е место. Стоимость нападающего составляет 200 тысяч евро.

Ранее Петряк стал автором победного гола Ференцвароша, который возглавляет Сергей Ребров, в матче чемпионата Венгрии против Гонведа. В июле этого года венгерский клуб сообщил о подписании контракта с полузащитником Шахтера и сборной Украины Иваном Петряком.