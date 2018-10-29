Полузащитник сборной Украины стал лучшим игроком клуба в матче чемпионата Бельгии

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский был признан лучшим игроком Генка в матче бельгийского первенства против Стандарда.
Как сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter, именно 25-летний футболист провел самый сильный поединок среди всех его партнеров в 12-м туре чемпионата.
Onze Man of the Match op Sclessin: Ruslan Malinovskyi! Forza Ruslan! ????⚪???????? #krcgenk #stagnk #samengenk pic.twitter.com/4zIZXwL4cG— KRC Genk (@KRCGenkofficial) 29 октября 2018 г.
Генк не сумел победить, довольствовавшись ничьей 1:1 на выезде, а Малиновский не отличился ни голом, ни результативной передачей.
Несмотря на осечку, команда украинского полузащитника продолжает лидировать в чемпионате Бельгии с отрывом в три очка от ближайшего преследователя Брюгге.
Ранее Малиновский отметился восьмым голом в сезоне за Генк. На 67-й минуте поединка 10-го тура против Гента футболист приложился по мячу ударом из-за пределов штрафной - сфера попала в правый нижний угол.
По итогам августа Малиновский получил награду лучшему игроку чемпионата Бельгии.
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