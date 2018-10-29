Полузащитник сборной Украины стал лучшим игроком клуба в матче чемпионата Бельгии

Малиновский (слева) не отличился результативными действиями против Стандарда

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский был признан лучшим игроком Генка в матче бельгийского первенства против Стандарда.

Как сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter, именно 25-летний футболист провел самый сильный поединок среди всех его партнеров в 12-м туре чемпионата.

Генк не сумел победить, довольствовавшись ничьей 1:1 на выезде, а Малиновский не отличился ни голом, ни результативной передачей.

Несмотря на осечку, команда украинского полузащитника продолжает лидировать в чемпионате Бельгии с отрывом в три очка от ближайшего преследователя Брюгге.

Ранее Малиновский отметился восьмым голом в сезоне за Генк. На 67-й минуте поединка 10-го тура против Гента футболист приложился по мячу ударом из-за пределов штрафной - сфера попала в правый нижний угол.

По итогам августа Малиновский получил награду лучшему игроку чемпионата Бельгии.