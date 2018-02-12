Гол игрока сборной Украины помог его клубу стать лидером чемпионата Греции - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Шахов (в центре) открыл счет в матче
Фото: ФК ПАОК via Facebook

Шахов (в центре) открыл счет в матче

Украинский полузащитник Евгений Шахов забил победный мяч за ПАОК в матче против Лариссы, чем помог своей команде возглавить таблицу греческого первенства.

Футболист открыл счет в поединке 21-го тура, когда после скидки мяча от Александара Прийовича ему оставалось лишь подставить ногу перед пустыми воротами соперника. Этот гол стал дебютным для экс-игрока Днепра в национальной лиге.

На 40-м и 48-м оборотах секундной стрелки за ПАОК отличились Фернандо Варела и тот же Прийович, чем закрепили победу своего коллектива - 3:0.

Благодаря этому успеху клуб из Салоник возглавил турнирную таблицу греческой Суперлиги за девять туров до завершения ее розыгрыша.

Ближайший преследователь АЕК, где выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский и который сыграет против Динамо в 1/16 финала Лиги Европы, отстает на два балла.

На прошлой неделе Шахов отметился забитым мячом в матче Кубка Греции против Атромитоса, чем помог ПАОКу выйти в полуфинал турнира.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове