Гол игрока сборной Украины помог его клубу стать лидером чемпионата Греции - видео

Украинский полузащитник Евгений Шахов забил победный мяч за ПАОК в матче против Лариссы, чем помог своей команде возглавить таблицу греческого первенства.

Футболист открыл счет в поединке 21-го тура, когда после скидки мяча от Александара Прийовича ему оставалось лишь подставить ногу перед пустыми воротами соперника. Этот гол стал дебютным для экс-игрока Днепра в национальной лиге.

На 40-м и 48-м оборотах секундной стрелки за ПАОК отличились Фернандо Варела и тот же Прийович, чем закрепили победу своего коллектива - 3:0.

Благодаря этому успеху клуб из Салоник возглавил турнирную таблицу греческой Суперлиги за девять туров до завершения ее розыгрыша.

Ближайший преследователь АЕК, где выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский и который сыграет против Динамо в 1/16 финала Лиги Европы, отстает на два балла.

На прошлой неделе Шахов отметился забитым мячом в матче Кубка Греции против Атромитоса, чем помог ПАОКу выйти в полуфинал турнира.