Полузащитник молодежной сборной Украины посвятил медаль чемпиона мира погибшему в АТО отцу Сегодня, 19:46 Цей матеріал також доступний українською УАФ Дришлюк (слева) заявил, что молился и просил у отца помощи выиграть молодежный ЧМ УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины по футболу Кирилл Дришлюк посвятил медаль чемпиона мира своему отцу, который погиб в АТО.



Отвечая на вопрос в комментарии Tribuna.com на YouTube, посвящается ли эта награда отцу, 19-летний игрок ответил утвердительно, а также добавил, что она для всей его семьи.

«Я каждый день молился и просил отца, чтобы бы он помог нам добиться этого результата и выиграть чемпионат мира», — отметил Дришлюк.

Отец футболиста Павел был бортовым механиком экипажа АН-30, который 6 июня 2014-го года попал под обстрел ПЗРК в зоне АТО. Самолет потерял высоту и начал падать на жилые дома.

Командир экипажа Константин Могилко приказал покинуть борт. Вместе с Дришлюком и вторым бортмехаником Алексеем Потапенко они остались и отвели угрозу от жилых районов. Никому из них выжить не удалось.

15 июня 2019-го года молодежная сборная Украины стала чемпионом мира, победив команду Южной Кореи со счетом 3:1.