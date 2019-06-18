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Полузащитник молодежной сборной Украины посвятил медаль чемпиона мира погибшему в АТО отцу

Сегодня, 19:46
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Полузащитник молодежной сборной Украины посвятил медаль чемпиона мира погибшему в АТО отцу - фото

УАФ

Дришлюк (слева) заявил, что молился и просил у отца помощи выиграть молодежный ЧМ

Полузащитник молодежной сборной Украины по футболу Кирилл Дришлюк посвятил медаль чемпиона мира своему отцу, который погиб в АТО.

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Отвечая на вопрос в комментарии Tribuna.com на YouTube, посвящается ли эта награда отцу, 19-летний игрок ответил утвердительно, а также добавил, что она для всей его семьи.

«Я каждый день молился и просил отца, чтобы бы он помог нам добиться этого результата и выиграть чемпионат мира», — отметил Дришлюк.

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Отец футболиста Павел был бортовым механиком экипажа АН-30, который 6 июня 2014-го года попал под обстрел ПЗРК в зоне АТО. Самолет потерял высоту и начал падать на жилые дома.

Командир экипажа Константин Могилко приказал покинуть борт. Вместе с Дришлюком и вторым бортмехаником Алексеем Потапенко они остались и отвели угрозу от жилых районов. Никому из них выжить не удалось.

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15 июня 2019-го года молодежная сборная Украины стала чемпионом мира, победив команду Южной Кореи со счетом 3:1.

Теги:   АТО Сборная Украины Чемпионат мира Футбол

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