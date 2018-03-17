Полузащитник Ливерпуля побил клубный рекорд и принес победу. Результаты матчей чемпионата Англии

17 марта были сыграны поединки 31-го тура английской Премьер-лиги.
Ливерпуль уверенно обыграл Уотфорд. Уже на 4-й минуте Мохаммед Салах прошел сквозь защиту и открыл счет. В конце тайма египтянин оформил дубль, замкнув прострел Робертсона.
Таким образом он стал первым игроком в истории Ливерпуля, который забил 34 гола в дебютном сезоне - а ведь впереди еще два месяца! Забегая наперед, отметим, что Салах забил еще 35-й и даже 36-й голы ближе к концу поединка, вновь накрутив половину защиты соперника, а также добив в пустые ворота после сейва голкипера.
В начале второго тайма полузащитник также ассистировал - Роберто Фирмино опередил голкипера и забил гол пяткой.
Ливерпуль - Уотфорд 5:0
Голы: Салах, 4, 43, 77, 85, Фирмино, 49
Результаты матчей:
Сток Сити – Эвертон 1:2
Голы: Чупо-Мотинг, 77 — Тосун, 69, 84
Хаддерсфилд – Кристал Пэлас 0:2
Голы: Томкинс, 23, Миливоевич, 68 (с пенальти)
Борнмут – Вест Бромвич 2:1
Голы: Айб, 77, Станислас, 89 — Родригес, 49
В предыдущем туре Манчестер Сити с Зинченко в составе уверенно расправился со Сток Сити.
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