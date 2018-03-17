Полузащитник Ливерпуля побил клубный рекорд и принес победу. Результаты матчей чемпионата Англии

Мохамед Салах стал первым игроком, который забил 35 голов в дебютном сезоне за Ливерпуль

17 марта были сыграны поединки 31-го тура английской Премьер-лиги.

Ливерпуль уверенно обыграл Уотфорд. Уже на 4-й минуте Мохаммед Салах прошел сквозь защиту и открыл счет. В конце тайма египтянин оформил дубль, замкнув прострел Робертсона.

Таким образом он стал первым игроком в истории Ливерпуля, который забил 34 гола в дебютном сезоне - а ведь впереди еще два месяца! Забегая наперед, отметим, что Салах забил еще 35-й и даже 36-й голы ближе к концу поединка, вновь накрутив половину защиты соперника, а также добив в пустые ворота после сейва голкипера.

В начале второго тайма полузащитник также ассистировал - Роберто Фирмино опередил голкипера и забил гол пяткой.

Ливерпуль - Уотфорд 5:0

Голы: Салах, 4, 43, 77, 85, Фирмино, 49

Результаты матчей:

Сток Сити – Эвертон 1:2

Голы: Чупо-Мотинг, 77 — Тосун, 69, 84

Хаддерсфилд – Кристал Пэлас 0:2

Голы: Томкинс, 23, Миливоевич, 68 (с пенальти)

Борнмут – Вест Бромвич 2:1

Голы: Айб, 77, Станислас, 89 — Родригес, 49

В предыдущем туре Манчестер Сити с Зинченко в составе уверенно расправился со Сток Сити.

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