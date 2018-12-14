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Полузащитник Динамо выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы

Сегодня, 14:54
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Дуэлунд пропустит 2-3 месяца

Фото: Миккель Дуэлунд via Instagram

Датский полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд получил травму лодыжки во вчерашнем матче Лиги Европы против Яблонца (0:1), которая выбила игрока с футбола на 2-3 месяца.

О сроках восстановления сообщил сам футболист, написав об этом на своей странице в Instagram.

21-летний датский футболист вышел на поле на 66-й минуте, заменив нападающего Артема Беседина, и уже через семь минут неудачно приземлился на голеностоп. Футболист не сумел самостоятельно покинуть поле, понадобилась помощь медиков.

Сообщается, что Дуэлунд пропустит всю зимнюю тренировочную подготовку Динамо.

Накануне Динамо со счетом 0:1 уступило на своем поле Яблонцу в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы, однако это не помешало украинскому клубу занять первое место в группе.

Миккель Дуэлунд перешел в Динамо в конце августа 2018 года. По информации СМИ, сумма трансфера игрока составила 4 миллиона евро.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Травма Лига Европы

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