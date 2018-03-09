Полузащитник Динамо стал лучшим игроком недели в Лиге Европы по версии УЕФА

Полузащитника Динамо Виктора Цыганкова признали лучшим игроком недели в Лиге Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно официальному сайту организации, украинскому футболисту досталось 60 процентов голосов пользователей по итогам матча киевской команды против Лацио в первом матче 1/8 финала турнира.

В этом поединке Цыганков стал автором первого гола Динамо, а также отличился результативной передачей в эпизоде со вторым забитым мячом своего коллектива.

Второе место занял экс-полузащитник Шахтера из Арсенала Генрих Мхитарян (33 процента), третье - еще один игрок средней линии из Зальцбурга Валон Бериша (четыре процента), четвертое - защитник Лиона Марсело (три процента).

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против Лацио на выезде Динамо смогло сыграть в результативную ничью 2:2, чем добыло выгодный результат накануне ответного матча в Киеве.

После игры наставник украинской команды Александр Хацкевич заявил, что остался доволен результатом и своим выбором игроков стартового состава.