11 июня 2018, понедельник

Полузащитник Динамо решил продолжить карьеру в Нидерландах - СМИ

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Никита Корзун покинет Динамо
Фото: Footboom

Никита Корзун покинет Динамо

Полузащитник Динамо Никита Корзун продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов, сообщает Footboom.

По информации источника, 23-летний белорусский хавбек подпишет контракт с клубом Утрехт, выступающим в Эредивизие - высшей лиге чемпионата Нидерландов.

Представители клуба просматривали Корзуна в товарищеском матче сборной Беларуси против Нидерландов. Переход должен состояться в ближайшие дни, когда стороны уладят все детали.

По информации источника, интерес к 23-летнему полузащитнику Динамо проявляют еще несколько клубов.

Корзун не является игроком основного состава Динамо. В минувшем сезоне белорус сыграл только 13 матчей (6 - в основе) за киевлян во всех турнирах.

Утрехт в минувшем сезоне чемпионата Нидерландов финишировал на пятом месте.

Накануне стало известно, что опытный полузащитник Руслан Ротань ушел из Динамо. За полгода, проведенных Ротанем в Динамо после своего возвращения, он провел 17 поединков, в которых не отличился результативными действиями.

На прошлой неделе бразильский футболист Данило дас Невес Пинейро, более известный как Че Че, стал игроком киевского Динамо.

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