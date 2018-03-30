Полузащитник Динамо рассказал о возможном переходе в американский чемпионат

Полузащитник Динамо и сборной Украины Руслан Ротань рассказал, что зимой мог оказаться в американской МЛС.

Об этом он поведал в программе Вацко Live.

Но игрок решился остаться в Украине, чтобы, по его словам, продолжить выступления на высоком уровне.

"Да, действительно был вариант с МЛС. Был в Америке зимой, и мы общались на эту тему, но хочется держать свой уровень. Я считаю, что МЛС — это шаг назад по сравнению с киевским Динамо", — заявил Ротань.

36-летний Руслан Ротань перебрался в Динамо в январе из Славии, подписав с клубом контракт до конца сезона с опцией продления. С тех пор хавбек провел за киевлян три матча в УПЛ, заработав одну красную карточку.