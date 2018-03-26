Полузащитник Динамо прокомментировал слухи об уходе из сборной Украины

Полузащитник Динамо Руслан Ротань заявил о том, что не собирается уходить из сборной Украины, несмотря на свой возраст.

В интервью Sport Arena 36-летний футболист заверил, что сине-желтые остаются для него командой номер один, и добавил, что только тренерский штаб может оценивать труд исполнителя и принимать решение о его приглашении.

"Был ли разговор с наставником Андреем Шевченко о будущем в команде? Даже не думал об этом. Я сразу сказал, что всегда приеду в сборную, если буду готов и буду соответствовать уровню игрока сборной", - отметил Ротань.

Полузащитник заверил, что у него не было мыслей покинуть желто-синих после неудачи в отборе на ЧМ-2018, ведь он считает, что всегда нужно оставаться сильным. Хавбек уверен, что национальная команда находится на правильном пути, а результат обязательно придет.

Ранее наставник сборной Украины высказал претензии своим подопечным за проблемы с реализацией моментов у чужих ворот.

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Саудовской Аравией в своем первом матче в 2018 году. После игры Шевченко заявил, что его команда должна была победить.