Полузащитник Динамо признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, за вингера киевского клуба проголосовали 60% респондентов. Вторым стал полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян (33%), третьим – полузащитник Зальцбурга Валон Бариша (4%), а защитник Лиона Марсело набрал еще 3% голосов.
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Лацио Цыганков забил гол и сделал результативную передачу на Жуниора Мораеса.
Напомним, киевское Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде сыграло вничью против Лацио со счетом 2:2.
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