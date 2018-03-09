Полузащитник Динамо признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

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Виктор Цыганков отметился голом и ассистом в матче против Лацио
Фото: UEFA via Twitter

Виктор Цыганков отметился голом и ассистом в матче против Лацио

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, за вингера киевского клуба проголосовали 60% респондентов. Вторым стал полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян (33%), третьим – полузащитник Зальцбурга Валон Бариша (4%), а защитник Лиона Марсело набрал еще 3% голосов.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Лацио Цыганков забил гол и сделал результативную передачу на Жуниора Мораеса.

Напомним, киевское Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде сыграло вничью против Лацио со счетом 2:2.

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