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Полузащитник Динамо перешел в аравийский клуб

24 января, 18:36
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ФК Динамо-Минск

Корзун (в центре) будет выступать за Аль-Фатех на правах годичной аренды

Полузащитник Динамо Никита Корзун стал игроком Аль-Фатеха из Саудовской Аравии.

Как сообщает официальный аккаунт Аль-Фатеха в Twitter, 23-летний футболист будет выступать за команду на правах годичной аренды.

Примечательно, что белорусский игрок станет одноклубником украинского вратаря Максима Коваля, который также принадлежит Динамо.

На днях появилась информация, что Корзун может перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

Летом 2018-го года полузащитник киевского коллектива перебрался в минское Динамо на правах аренды.

Именно из минского коллектива Корзун перешел в украинскую команду в феврале 2016-го года. С того времени белорусский полузащитник сыграл за "бело-синих"  30 матчей.

Теги:   Максим Коваль Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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