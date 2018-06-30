30 июня 2018, суббота

Полузащитник Динамо объявил о желании сменить клуб

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Сергей Рыбалка не хочет оставаться в Динамо
Фото: dynamo.kiev.ua

Сергей Рыбалка не хочет оставаться в Динамо

Полузащитник Динамо Сергей Рыбалка намерен в летнее трансферное окно сменить клуб.

Об этом сообщил главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич в интервью Спорт-Экспрессу. По его словам, игрок объявил о своем желании сразу после возвращения из аренды в турецком Сивасспоре.

"С Серегой у нас состоялся откровенный разговор сразу после выхода команды из отпуска. И он мне прямо сказал: "Николаевич, я буду работать с молодежкой и искать себе новый клуб". Все точки над "i" мы расставили сразу: человек честно обозначил свою позицию – и никаких вопросов у меня к Рыбалке не возникает", - сказал Хацкевич.

На этой неделе появилась информация, что Сивасспор готов выкупить полузащитника Динамо Сергея Рыбалку, который выступал за турецкую команду на правах аренды.

Сообщалось, что полузащитник возвращается в Динамо после завершения аренды в Сивасспоре. Контракт исполнителя заканчивается 31 декабря 2018 года.

Рыбалка стал игроком Сивасспора в сентябре 2017 года на правах годичной аренды. 

Также СМИ узнали, что полузащитника киевского клуба в своем составе хотел видеть турецкий Трабзонспор.

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