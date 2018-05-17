Полузащитник Динамо объявил о желании покинуть клуб

Полузащитник Динамо Дерлис Гоналес сообщил о желании в летнее трансферное окно сменить клуб.

Как сказал парагваец в интервью ABC Color, в Динамо ему некомфортно, поэтому он хочет сменить обстановку. Фаворитом на подписание Дерлиса является один из мексиканских клубов, но также есть и вариант с португальской Бенфикой.

"У меня был разговор со спортивным директором Динамо. Я сказал ему, что мне здесь не комфортно, и я хочу изменить обстановку. Мы будем рассматривать варианты.

Клуб из Мексики хочет оформить полноценный трансфер, а это в интересах Динамо. Они хотят меня продать, а не отдать в аренду. С Бенфикой будет посложнее, ведь они хотят меня взять в аренду", - сказал Гонсалес.

По словам полузащитника, ранее у него также были варианты трудоустройства в других клубах. В частности, на него претендовал аргентинский Ривер Плейт и клубы американской МЛС.

В текущем сезоне Гонсалес сыграл за Динамо 33 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре ассиста.

Зимой сообщалось, что хавбеком заинтересовался один из грандов аргентинского футбола Ривер Плейт.

В прошлом году клуб американской лиги МЛС Сиэттл Саундерс готов был заплатить 6 млн долларов за переход парагвайского полузащитника Динамо, но переход так и не состоялся.