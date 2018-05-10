Полузащитник Динамо назвал гнилым человеком визави из Шахтера после неудачи в финале Кубка Украины

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Гармаш (слева) упрекнул Шахтер в нечестной игре
Фото: ФК Динамо via Facebook

Гармаш (слева) упрекнул Шахтер в нечестной игре

Игрок средней линии Динамо Денис Гармаш назвал гнилым человеком своего коллегу по амплуа из Шахтера Тараса Степаненко после поражения своей команды в финале Кубка Украины.

По мнению футболиста, любое нарушение правил трактовалось в сторону столичного коллектива, кроме того, убежден он, арбитром фиксировались и мелкие нарушения правил, сообщает официальный сайт киевского клуба.

"А Степаненко вообще, считаю, - гнилой человек, он очень некрасиво ведет себя на поле. Не знаю, как этому противостоять", - добавил Гармаш.

Полузащитник Динамо отметил, что нужно вести себя честно и свое превосходство доказывать исключительно игрой на поле, а не вести себя так, как его соперник из Шахтера.

Гармаш выразил убеждение, что если бы оппоненты играли "честно и справедливо", то его команда, возможно, еще могла бы побороться за победу. Вместе с тем, считает он, следующий сезон сложится для Динамо более удачно.

Накануне Шахтер переиграл Динамо со счетом 2:0 в финале Кубка Украины и завоевал трофей.

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