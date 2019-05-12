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Полузащитник Динамо из-за сломанных ребер выбыл до конца сезона

Сегодня, 16:03
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Полузащитник Динамо из-за сломанных ребер выбыл до конца сезона - фото

ФК Динамо

Буяльский минимум на месяц выбыл из строя

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский больше не сыграет в текущем сезоне из-за сломанных ребер в матче против Зари.

Об этом главный врач киевского клуба Леонид Миронов сообщил FootballHub. По его словам, футболист выбыл из строя минимум на месяц.

В комментарии официальному сайту Динамо он рассказал, что у Буяльского перелом двух ребер - шестого и седьмого, при этом одного - со смещением.

"Сейчас он находится в клинике, в палате интенсивной терапии, поскольку у него был сильный болевой синдром. Через несколько дней его выпишут из больницы", - добавил Миронов.

Глава медштаба клуба также заявил, что мышечный спазм задней поверхности бедра получил защитник Тамаш Кадар, но о характере его повреждения будет ясно после МРТ.

Накануне Динамо упустило победу в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги против Зари на последних минутах - 1:1.

Теги:   ФК Заря Заря (Луганск) Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев) Футбол

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