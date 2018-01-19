Полузащитник Динамо и сборной Украины согласился перейти в турецкий клуб - медиа

Фенербахче уже сделал официальное предложение Динамо по Гармашу

Игрок средней линии Динамо и сборной Украины Денис Гармаш дал согласие на переход турецкому Фенербахче, сообщает Milliyet.

По информации медиа, футболист заявил стамбульскому клубу, что если тот убедит Динамо, то он решится на трансфер.

Как отмечает издание, Фенербахче уже сделал официальное предложение украинской стороне по поводу осуществления сделки.

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Действующий трудовой договор Гармаша с Динамо заканчивается летом 2018 года, поэтому турецкий клуб рассчитывает на небольшую сумму компенсации за зимний переход.

В начале июля 2017 года стало известно, что экс-наставник киевской команды Сергей Ребров рекомендовал руководству своего нынешнего клуба Аль-Ахли из Саудовской Аравии подписать в его команду Гармаша.

Позже тренер заявил, что хотел бы приобрести полузащитника для своего коллектива, но не имеет морального права ослаблять Динамо.