Нидерланды — Англия — 3:1. События по минутам полуфинала Лиги наций Сегодня, 00:25 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Jason Cairnduff В личных встречах ни одна из команд не имеет перевеса Reuters/Jason Cairnduff

НВ следит за матчем полуфинала Лиги наций между сборными Нидерландов и Англии, а также событиями вокруг него. Начало — в 21.45 по киевскому времени 6 июня.



Стартовые составы:

Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Роон, Вейналдум, де Йонг — Бергвейн, Депай, Бабел

Запасные: Бизот, Вермеер, де Врэй, ван Анхольт, Хатебур, Аке, Строотман, ван де Бек, Прёппер, Вильена, Промес, де Йонг

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл — Баркли, Райс, Делф — Рашфорд, Санчо, Стерлинг

Запасные: Батлэнд, Роуз, Дайер, Лингард, Хендерсон, Кин, Алли, Уилсон, Александер-Арнольд, Хитон, Кейн

Нидерланды: на пути в финал выиграли группу, куда также попали Франция и Германия. Команда потерпела одно поражение в шести предыдущих поединках во всех турнирах при трех победах.

Сборная занимает второе место после двух туров в своей отборочной группе на Евро-2020, уступая первое Северной Ирландии. Не имеет кадровых потерь.

Англия: на пути в финал выиграла группу, куда также попали Испания и Хорватия. Команда выиграла пять предыдущих поединков кряду во всех турнирах;

Сборная занимает первое место после двух туров в своей отборочной группе на Евро-2020. Не имеет кадровых потерь, но под вопросом участие игроков финалистов лиги чемпионов Тоттенхэма и Ливерпуля.

Статистика знает 21 матч между командами. В шести сильнее были Нидерланды, в шести — Англия. Еще в девяти случаях победитель не определился.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Англии — ее победа оценивается коэффициентом 2,60, выигрыш Нидерландов — коэффициентом 2,80, ничья в основное время — коэффициентом 3,10.

Накануне сборная Португалии победила в полуфинале Лиги наций Швейцарию со счетом 3:1 и стала первым финалистом турнира.



Текстовая онлайн-трансляция НВ



120+1 минута. Финальный свисток! Нидерланды выходят в финал Лиги наций, где сыграют с Португалией. Англия встретится со Швейцарией в матче за третье место

117 минута. Кейн заработал угловой

114 минута. ГООООЛ!!! 3:1! Очередная грубая ошибка защиты англичан завершилась пасом Депая на Промеса, которому оставалось попасть в незащищенные ворота

112 минута. де Лигт снова опередил Кейна, который хотел пробить по воротам

108 минута. де Лигт не дал пробить Кейну, выбив мяч на угловой

107 минута. ван де Бек получил желтую

106 минута. Алли вышел вместо Райса

106 минута. Второй овертайм начался

105 минута. Первый овертайм закончился

99 минута. Пикфорд спас Англию от третьего гола, парируя удар Депая в упор!

97 минута. ГООООЛ!!! Стоунс на ровном месте потерял мяч вблизи собственных ворот, Депай подхватил сферу и пробил, голкипер парировал его удар, но мяч отлетел к Промесу, который таки отправил его в сетку! Мяч по пути задел ногу Уокера

95 минута. Пикфорд забрал мяч после удара Депая со штрафного



93 минута. Стоунс спас Англию, выбив мяч на угловой

91 минута. Преппер заменил Бергвейна

91 минута. Первый овертайм начался!

90+7 минута. Перерыв! Нас ждет овертайм

90+7 минута. Стерлинг ответил опасным ударом с острого угла — мяч даже немного задел перекладину

90+4 минута. Бергвейн отдал идеальный пас под удар Депаю, но тот из выгодной позиции не попал в ворота!

90+3 минута. Лингард опасно пробил в дальний угол, но неточно

90+1 минута. Семь минут добавил арбитр к основному времени

90 минута. Кейн классно пробил в касание — мяч пролетел около стойки

87 минута. Теперь уже видеоповтор в другую сторону. Нидерланды требуют пенальти за игру рукой в штрафною, но арбитр и здесь принял решение в пользу защищающихся

84 минута. Казалось, Англия снова выходит вперед, но нет. Райс отдал прекрасный пас на Стерлинга, который вышел на свидание с голкипером и переиграл его в очной дуэли, но арбитр после просмотра видеоповтора не защитал взятие ворот!

81 минута. Стерлинг сорвал атаку Нидерландов, сфолив на Вейналдуме

78 минута. Атака голландцев завершилась ударом ван де Бека выше ворот

77 минута. Хендерсон поменял Делфа

73 минута. ГОООООЛ!!! Нидерланды таки сравнивают счет! Де Лигт выпрыгнул выше всех в штрафной при исполнении углового и головой отправил мяч в сетку!



72 минута. Промес пробил издали — мяч по дороге задел защитника и вылетел на угловой

70 минута. Нет, все-таки получил предупреждение Кейн

70 минута. Кейн вместо мяча попал в ногу Блинду, но арбитр решил не показывать английскому форварду горчичник

68 минута. Сразу две замены в Нидерландов: вместо Бабела вышел Промес, а де Рона заменил ван де Беек



66 минута. Опять Пикфорд с мячом после удара по центру ворот

64 минута. Нидерланды хоть и проигрывают, но наставник замены пока не спешит делать

61 минута. Вторая замена в Англии: вместо Санчо вышел Лингард

58 минута. Очень неточный навес пришел с левого фланга, но Бабел таки догнал мяч, хотя атака в итоге таки захлебнулась

55 минута. Ответ от Нидерландов не менее опасный — Пикфорд не без проблем парировал дальний выстрел Депая!

54 минута. Опасно! Санчо пробил головой с близкого расстояния, но Силлессен среагировал!

51 минута. После розыгрыша штрафного мяч оказался у Магуайера, однако у защитника удар не получился

49 минута. Стерлинг пытался перебросить голкипера, но угол оказался слишком острым для резулттативного удара

46 минута. Кейн появился на поле. Нападающий заменил Рэшфорда

46 минута. Второй тайм начался!

45+4 минута. Перерыв!

45+4 минута. де Лигт пробил головой после розыгрыша углового, но не попал по воротам

45+3 минута. Нидерланды успели до свистка на перерыв провести атаку, но защитник заблокировал удар Вейналдума

44 минута. Думфрис получил желтую под занавес первого тайма

42 минута. Делф мощно пробил с лету, но получилось прямо в руки Силлессену



41 минута. Вейналдум сфолил на Баркли

38 минута. Рэшфорд мог делать дубль, но замешкался с ударом и Думфрис успел выбить мяч из-под ног нападающего

35 минута. Бабел ответил дальним ударом в угол ворот — Пикфорд со второй попытки забрал мяч

32 минута. ГОООООЛ!!! Рэшфорд переиграл голкипера с 11-метровой отметки — 0:1!

31 минута. Желтая де Лигту

30 минута. Просыпаемся! Пенальти в ворота Нидерландов! Де Лигт сфолил на Рэшфорде

29 минута. Если Нидерланды еще хоть как-то атакуют, то Англия вообще не приближается к воротам оранжевых



28 минута. Англичане снова без проблем справились с навесом голландцев

25 минута. Очередная атака Нидерландов завершилась ничем — Бабел сделал навес прямо на голову защитника сборной Англии

23 минута. По итогам половины тайма команды не создали ни одного момента

19 минута. Англичане выполнили стандарт, но на газоне оказался ван Дейк — штрафной в противоположную сторону

16 минута. Нидерланды контролируют мяч, но не могут приблизиться к владениям Англии

12 минута. Голландцы выбежали в контратаку 2 в 1, но Депай все испортил неудачным приемом мяча

10 минута. Уокер отдал пас на ход Рэшфорда, но слишком сильно

9 минута. Бергвейн на замахе убрал защитника и пробил с левой — Пикфорд на месте

7 минута. Депай пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника

4 минута. Англия ответила опасным навесом Санчо на Стерлинга, но нападающий не дотянулся до мяча

3 минута. Нидерланды с первых минут пытаются завладеть инициативой — мяч в основном находится на половине поля англичан

Матч начался!

Команды уже на поле. Слушаем гимны — через считанные минуты прозвучит стартовый свисток



Стали известны стартовые составы:

Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Роон, Вейналдум, де Йонг — Бергвейн, Депай, Бабел

Запасные: Бизот, Вермеер, де Врэй, ван Анхольт, Хатебур, Аке, Строотман, ван де Бек, Прёппер, Вильена, Промес, де Йонг

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл — Баркли, Райс, Делф — Рашфорд, Санчо, Стерлинг

Запасные: Батлэнд, Роуз, Дайер, Лингард, Хендерсон, Кин, Алли, Уилсон, Александер-Арнольд, Хитон, Кейн