Когда и где смотреть матч полуфинала Лиги наций Нидерланды — Англия
НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями полуфинала Лиги наций между сборными Нидерландов и Англии.
Полуфинальный матч Лиги наций Нидерланды — Англия начнется сегодня, 6 июня, в 21.45 по киевскому времени в Гимарайнше (Португалия) на стадионе Афонсу Энрикиш.
Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.
Что нужно знать о Нидерландах накануне матча:
— на пути в финал выиграли группу, куда также попали Франция и Германия;
— потерпели одно поражение в шести предыдущих поединках во всех турнирах при трех победах;
— занимает второе место после двух туров в своей отборочной группе на Евро-2020, уступая первое Северной Ирландии.
— не имеет кадровых потерь.
Что нужно знать об Англии накануне матча:
— на пути в финал выиграла группу, куда также попали Испания и Хорватия;
— выиграла пять предыдущих поединков кряду во всех турнирах;
— занимает первое место после двух туров в своей отборочной группе на Евро-2020;
— не имеет кадровых потерь, но под вопросом участие игроков финалистов лиги чемпионов Тоттенхэма и Ливерпуля.
Ориентировочные составы:
Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Рон, Ф. де Йонг, Вейналдум — Промес, Депай, Бабел
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилуэлл — Хендерсон, Райс, Баркли — Санчо, Рашфорд, Стерлинг
Накануне сборная Португалии победила в полуфинале Лиги наций Швейцарию со счетом 3:1 и стала первым финалистом турнира.
НВ