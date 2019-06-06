Когда и где смотреть матч полуфинала Лиги наций Нидерланды — Англия Вчера, 20:13 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Carl Recine Победитель матча сыграет против Португалии в финале Reuters/Carl Recine

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями полуфинала Лиги наций между сборными Нидерландов и Англии.



Полуфинальный матч Лиги наций Нидерланды — Англия начнется сегодня, 6 июня, в 21.45 по киевскому времени в Гимарайнше (Португалия) на стадионе Афонсу Энрикиш.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать о Нидерландах накануне матча:

— на пути в финал выиграли группу, куда также попали Франция и Германия;

— потерпели одно поражение в шести предыдущих поединках во всех турнирах при трех победах;

— занимает второе место после двух туров в своей отборочной группе на Евро-2020, уступая первое Северной Ирландии.

— не имеет кадровых потерь.

Что нужно знать об Англии накануне матча:

— на пути в финал выиграла группу, куда также попали Испания и Хорватия;

— выиграла пять предыдущих поединков кряду во всех турнирах;

— занимает первое место после двух туров в своей отборочной группе на Евро-2020;

— не имеет кадровых потерь, но под вопросом участие игроков финалистов лиги чемпионов Тоттенхэма и Ливерпуля.

Ориентировочные составы:

Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Рон, Ф. де Йонг, Вейналдум — Промес, Депай, Бабел

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилуэлл — Хендерсон, Райс, Баркли — Санчо, Рашфорд, Стерлинг

Накануне сборная Португалии победила в полуфинале Лиги наций Швейцарию со счетом 3:1 и стала первым финалистом турнира.

НВ