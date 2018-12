Полуфинал клубного чемпионата мира по футболу завершился сенсацией

Аль Айн, в стране которого проходит турнир, открыл счет на 3-й минуте игры, когда мяч в свои ворота забил защитник соперника Хавьер Пинола.

Ривер Плейту хватило меньше 10 минут, чтобы отыграться, и еще пяти - чтобы выйти вперед. Двумя голами отличился Рафаэль Борре после передач от Лукаса Пратто и Гонсало Мартинеса.

Хозяева первенства собрались с новыми силами и восстановили равновесие на 51-м обороте секундной стрелки после точного удара от Кайо.

Основное и дополнительное время завершились вничью, поэтому командам пришлось пробивать пенальти. Аль Айн реализовал все пять своих ударов, тогда как Ривер Плейт - только четыре, поскольку попытка Энцо Переса оказалась неудачной - 5:4.

AL AIN ARE THROUGH TO THE FINAL! A simply spectacular performance by Khalid Eisa capped off by the game winning penalty save. pic.twitter.com/V41KySDY9V