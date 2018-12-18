Полуфинал клубного чемпионата мира по футболу завершился сенсацией Сегодня, 22:14 332 Цей матеріал також доступний українською Аль Айн неожиданно пробился в финал КЧМ

В полуфинале клубного чемпионата мира по футболу Аль Айн из ОАЭ победил аргентинский Ривер Плейт по пенальти после того, как основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2.

Аль Айн, в стране которого проходит турнир, открыл счет на 3-й минуте игры, когда мяч в свои ворота забил защитник соперника Хавьер Пинола.

Ривер Плейту хватило меньше 10 минут, чтобы отыграться, и еще пяти - чтобы выйти вперед. Двумя голами отличился Рафаэль Борре после передач от Лукаса Пратто и Гонсало Мартинеса.

Хозяева первенства собрались с новыми силами и восстановили равновесие на 51-м обороте секундной стрелки после точного удара от Кайо.

Основное и дополнительное время завершились вничью, поэтому командам пришлось пробивать пенальти. Аль Айн реализовал все пять своих ударов, тогда как Ривер Плейт - только четыре, поскольку попытка Энцо Переса оказалась неудачной - 5:4.

???? #ClubWorldCup



AL AIN ARE THROUGH TO THE FINAL! A simply spectacular performance by Khalid Eisa capped off by the game winning penalty save. pic.twitter.com/V41KySDY9V — ArabBallers (@ArabBallers) 18 декабря 2018 г.

Клуб из ОАЭ пробился в финал клубного чемпионата мира, который состоится 22 декабря. Второй участник матча определится в дуэли японской Касимы Антлерз и испанского Реала.

Аль Айн - Ривер Плейт 2:2 (по пенальти - 5:4)

Голы: Пинола, 3 (автогол), Кайо, 51 - Борре, 11, 16

НВ