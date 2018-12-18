Полуфинал клубного чемпионата мира по футболу завершился сенсацией
В полуфинале клубного чемпионата мира по футболу Аль Айн из ОАЭ победил аргентинский Ривер Плейт по пенальти после того, как основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2.
Аль Айн, в стране которого проходит турнир, открыл счет на 3-й минуте игры, когда мяч в свои ворота забил защитник соперника Хавьер Пинола.
Ривер Плейту хватило меньше 10 минут, чтобы отыграться, и еще пяти - чтобы выйти вперед. Двумя голами отличился Рафаэль Борре после передач от Лукаса Пратто и Гонсало Мартинеса.
Хозяева первенства собрались с новыми силами и восстановили равновесие на 51-м обороте секундной стрелки после точного удара от Кайо.
Основное и дополнительное время завершились вничью, поэтому командам пришлось пробивать пенальти. Аль Айн реализовал все пять своих ударов, тогда как Ривер Плейт - только четыре, поскольку попытка Энцо Переса оказалась неудачной - 5:4.
???? #ClubWorldCup— ArabBallers (@ArabBallers) 18 декабря 2018 г.
AL AIN ARE THROUGH TO THE FINAL! A simply spectacular performance by Khalid Eisa capped off by the game winning penalty save. pic.twitter.com/V41KySDY9V
Клуб из ОАЭ пробился в финал клубного чемпионата мира, который состоится 22 декабря. Второй участник матча определится в дуэли японской Касимы Антлерз и испанского Реала.
Аль Айн - Ривер Плейт 2:2 (по пенальти - 5:4)
Голы: Пинола, 3 (автогол), Кайо, 51 - Борре, 11, 16
НВ