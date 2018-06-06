Полтавская команда договорилась с Ареной Львов о проведении матчей Лиги Европы - СМИ

Ворскла заключила договор с Ареной Львов о проведении трех матчей группового этапа Лиги Европы, сообщает Tribuna.com

По информации СМИ, полтавчане могут расторгнуть это соглашение со стадионом за месяц до первой игры. Если же это произойдет позже указанного срока, то клубу грозят санкции.

Между тем информирует портал, продолжается реконструкция родного поля Ворсклы - стадиона им. Алексея Бутовского. Если его успеют изменить в соответствии требованиям УЕФА, то команда будет играть домашние игры еврокубков именно там.

Ранее стало известно, что Ворскла впервые за 21 год завоевала бронзу Премьер-лиги. Накануне определились новые участники УПЛ.