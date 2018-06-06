06 июня 2018, среда

Полтавская команда договорилась с Ареной Львов о проведении матчей Лиги Европы - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сейчас идёт реконструкция родного стадиона Ворсклы
Фото: ФК Ворскла

Сейчас идёт реконструкция родного стадиона Ворсклы

Ворскла заключила договор с Ареной Львов о проведении трех матчей группового этапа Лиги Европы, сообщает Tribuna.com

По информации СМИ, полтавчане могут расторгнуть это соглашение со стадионом за месяц до первой игры. Если же это произойдет позже указанного срока, то клубу грозят санкции.

Между тем информирует портал, продолжается реконструкция родного поля Ворсклы - стадиона им. Алексея Бутовского. Если его успеют изменить в соответствии требованиям УЕФА, то команда будет играть домашние игры еврокубков именно там.

Ранее стало известно, что Ворскла впервые за 21 год завоевала бронзу Премьер-лиги. Накануне определились новые участники УПЛ.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове