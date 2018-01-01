Польский легионер Динамо назвал странным русский язык общения в команде Сегодня, 00:47 76 Цей матеріал також доступний українською Кендзера (справа) пока не умеет разговаривать по-украински

Польский защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал о языке общения в команде, а также прокомментировал польские номера на автомобилях в Украине.

В интервью программе Профутбол на телеканале 2+2 футболист признался, что пока не умеет разговаривать по-украински, но не исключает, что еще освоит язык.

Защитник отметил, что хорошо знает русский, ведь он похож на польский язык, который, в свою очередь, еще больше похож на украинский. По его словам, все в команде почему-то говорят по-русски.

"Для меня это странно. Знаю, какая ситуация между Украиной и Россией, но все тут говорят по-русски. Я думаю, это неприятно, что в вашей стране говорят на другом языке. Я спрашивал у них, почему так?", - недоумевает Кендзера.

Легионер Динамо также удивлен тем, что в Украине на польских номерах "больше машин", нежели на украинских, поэтому в команде шутят, что он - единственный поляк в Киеве, который ездит на польских номерах.

Ранее датский полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд признался, что хочет побыстрее интегрироваться в новые для себя условия и готов ради этого выучить украинский язык.