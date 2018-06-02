Польский клуб избавился от украинского форварда

Лех не захотел подписывать полноценный контракт с Алексеем Хобленко

Польский футбольный клуб Лех из города Познани решил прекратить сотрудничество с украинским нападающим Алексеем Хобленко.

По сообщению официального сайта клуба из Познани, 24-летний форвард играл за него последние полгода на правах аренды с правом последующего выкупа на три года, но Лех ею не воспользовался.

Права на Хобленко принадлежат Черноморцу. За аренду одесский клуб получил 100 тысяч евро, Лех мог выкупить игрока за 300 тысяч евро.

Украинский нападающий провел 11 матчей в составе Леха, в которых забил два гола.

Напомним,в январе нападающий Черноморца Алексей Хобленко, который ранее принадлежал Динамо, перешел в польский Лех.

По итогам минувшего сезона Черноморец вылетел из Премьер-лиги, уступив в переходных матчах Полтаве с общим счетом 1:3.