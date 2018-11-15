Польские футбольные фанаты во время матча вывесили баннер "Львов - колыбель польского футбола"

Во время товарищеского матча в городе Гданьск между сборными Польши и Чехии фанаты хозяев вывесили баннер со словами "Львов - колыбель польского футбола".

Фотографию этого момента опубликовало сообщество Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Текст баннера размещен на фоне польского флага. Также на нем изображены эмблемы польских футбольных клубов Лехия и Погонь.

Польша проиграла Чехии в этом товарищеском матче со счетом 0:1.

Ранее сборная Польши потеряла все шансы выиграть свою группу в Лиге наций.