Польские футбольные фанаты во время матча вывесили баннер "Львов - колыбель польского футбола"

Во время товарищеского матча в городе Гданьск между сборными Польши и Чехии фанаты хозяев вывесили баннер со словами "Львов - колыбель польского футбола".
Фотографию этого момента опубликовало сообщество Troublemakers & Ultras Action в Facebook.
Текст баннера размещен на фоне польского флага. Также на нем изображены эмблемы польских футбольных клубов Лехия и Погонь.
Польша проиграла Чехии в этом товарищеском матче со счетом 0:1.
Ранее сборная Польши потеряла все шансы выиграть свою группу в Лиге наций.
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