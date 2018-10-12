Польша проиграла Португалии, Швеция отобрала очки у России. Результаты матчей Лиги наций - видео

Состоялись семь матчей в Лиге наций.
В центральном матче тура в Лиге А Польша на своем поле проиграла Португалия - 2:3. Интересно, что именно поляки первыми открыли счет. Сделал это нападающий Дженоа Кшиштоф Пйонтек, который с 9-ю голами лидирует в списке бомбардиров чемпионата Италии. Пйонтек на 18-й минуте удачно сыграл головой во время розыгрыша углового.
Сборная Португалии, которая выступает в последнее время без своего лидера Роналду, отыгралась через 13 минут. Андре Силва сам оказался перед воротами поляков и беспрепятственно расстрелял голкипера. Под занавес первого тайма португальцам помог защитник сборной Польши Глик, который, выбивая мяч из-под ног нападающего, отправил его в собственные ворота.
В начале второго тайма Бернарду Силва в третий раз огорчил поляков. Хавбеку Манчестер Сити удался точный удар издалека. За 13 минут до окончания основного времени Куба Блащиковски красивым ударом в угол ворот соперника подарил польской команде надежду на ничью, но хозяева этим шансом не воспользовались - 2:3.
В Лиге B сборные Швеции и России разошлись миром - 0:0.
В Лиге С Израиль дома победил Шотландию со счетом 2:1 и теперь у трех команд в группе по три очка - кроме Израиля и Шотландии столько же баллов в Албании. Румыния на выезде обыграла Литву со счетом 1:2, а Сербия на выезде была сильнее Черногории - 0:2.
В Лиге D Косово победило Мальту 3:1, а Фарерские острова дома без шансов уступили Азербайджану - 0:3.
Польша - Португалия - 2:3
Голы: Пйонтек, 18 Блащиковски, 77 - А. Силва, 31 Глик, 43 (авт), Б. Силва, 52
Обзор матча
Россия - Швеция - 0:0
Израиль - Шотландия - 2:1
Голы: Перец, 52, Тирни, 75 (авт) - Малгрю, 25
Удаление: Сатур (Шотландия), 61
Черногория - Сербия - 0: 2
Голы: Митрович, 18 (пен), 81
Литва - Румыния - 1:2
Голы: Жулпа, 90 - Кипчу, 13 Максим, 90+4
Косово - Мальта - 3:1
Голы: Кололли, 30, 81, Мурики, 68 - Агьюс, 51
Фарерские острова - Азербайджан - 0:3
Голы: Оливейра, 28, 85, Назаров, 67
Лига А
Лига B
Лига С
Лига D
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