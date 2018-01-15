Полиция закрыла дело о поддельном дипломе вице-президента Федерации футбола Украины

Несмотря на заявление университета о невыдаче диплома, дело было закрыто на основании отсутствия состава преступления

Полиция прекратила расследование дела о поддельном дипломе первого вице-президента ФФУ Вадима Костюченко, сообщает NewWest Media.

Интересно, что дело было открыто еще в 2014 году. Согласно информации источника, следователи несколько раз "пытались вызвать повесткой гражданина Костюченко Вадима для проведения следственных действий". Но чиновник не явился ни разу.

Стоит отметить, что если Костюченко на самом деле подделал диплом, то его действия подпадают под статью 358 Криминального кодекса Украины, часть 4: "Использование заведомо поддельного документа наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет".

Тем не менее, дело было закрыто на основании отсутствия состава преступления (пункт 2, часть 1, статьи 284 Криминально-процессуального кодекса Украины). Об этом говорится в ответе на запрос, который издание направило в полицию.

При этом, Киевский политехнический институт, который якобы закончил вице-президент ФФУ, сообщил, что Вадим Костюченко никогда не получал их диплом.