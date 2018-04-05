Полиция взялась расследовать дело о мошенничестве, связанном с переходом Ярмоленко в Боруссию - СМИ

Полиция расследует мошенничество при расчете платежей за переход Ярмоленко - медиа

Следственное управление Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области расследует уголовное производство от 21 марта по признакам мошенничества, связанного с переходом полузащитника Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию Дортмунд, сообщает Футбол 24.

Данное преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Наказание - лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие подозревает, что документы ДЮСШ Юность, чьим воспитанником является Ярмоленко, которые та подавала в Федерацию футбола Украины (ФФУ) для расчета суммы средств, что полагаются в качестве платежа солидарности от Динамо Юности, могли быть изменены или уничтожены.

Следователи получили от Новозаводского районного суда Чернигова доступ к информационной базе Юности, оригиналам соответствующих документов в офисе Динамо, а также оригиналам и копиям ФФУ, которые касаются данного дела.

Летом 2017 года Андрей Ярмоленко перешел из Динамо в дортмундскую Боруссию. По данным ряда СМИ, трансфер стоил 25 млн евро.

Согласно информации других медиа, переход футболиста обошелся Дортмунду в 30 миллионов евро.