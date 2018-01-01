Нацполиция опубликовала видео переписки и переговоров арбитров с организаторами договорняков Сегодня, 14:49 41 Цей матеріал також доступний українською Матч с участием нынешнего участника УПЛ черниговской Десна попал под подозрение Фото: Скриншот видео

Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины обнародовал видео переписки и переговоров футбольных арбитров с организаторами договорных матчей, сообщает Football Hub.

В течение года проводились следственные действия по документировании преступной схемы организации договорных футбольных матчей.

В результатти расследования было раскрыто и собрана доказательная база в отношении участников и организаторов пяти преступных групп, куда вошли президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, субъекты хозяйственной деятельности и граждане Украины, говорится в заявлении Нацполиции.

В видео присутствуют переговоры по матчам Николаев - Колос (1:0), Горняк-Спорт - Черкасский Днепр (1:0), Нефтяник - Балканы (1:1) и Сумы - Десна (0:2).

Недавно сообщалось, что в ближайшее время в украинском футболе начнется третья волна борьбы с договорными матчами, в результате которой намерены допросить 20-х украинских арбитров.

В июне этого года полиция провела обыски в 11 регионах Украины в рамках дела о договорных футбольных матчах. Под подозрением были организаторы матчей, бывшие и действующие игроки, а также футбольные функционеры.

Перед этим украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины для выявления организаторов договорных матчей в футболе.