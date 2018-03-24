Полезный матч. Реакция соцсетей на ничью сборных Украины и Саудовской Аравии

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей сборных Украины и Саудовской Аравии.

Ничего без динамовцев не могут, слабаки! — Виталий Пасичный (@V_pas) 23 марта 2018 г.

Від наша національна збірна ще жодного разу не пропускала.



Це 55-та збірна, яка забивала — Artur Valerko (@ArchieValerko) 23 марта 2018 г.

Ну... полезный матч. Вылазят старые болячки и новые проблемы. Из позитива- Лунин. Но работы ещё непочатый край для тренерского штаба. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 23 марта 2018 г.

- Серега, шо там твои?

- Та херня, вообще играть не умеют.



Андрей Шевченко: "Сергей Ребров поделился информацией о команде Саудовской Аравии". — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 23 марта 2018 г.

Заздрю тим, хто бачить "новий стиль" збірної. Тільки не треба вже ухилятися від канонів Ганса Кристіана Андерсена й додавати: "він невидимий людям, непридатним для своїх посад або надмірно дурним". — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 23 марта 2018 г.

Коноплянка очень печален. Чувствуется, что парень устал от футбола... Сборы, тренировки, бегать надо, ускоряться... Эх, если бы можно было просто постить фоточки в инстаграм и получать за это от Газпрома полную зп по контракту... — Kirill (@Kirill79) 23 марта 2018 г.

Под конец матча сборная Украины как-то вспомнила, что ничья со сборной Саудовской Аравии это неприлично! Что ж, и то хлеб... Ждем рассказов о несокрушимости Хавсави, дьявольском невезении и дожде, всё осложнившем до предела. — Artem Frankov (@frankov11) 23 марта 2018 г.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Саудовской Аравией в своем первом матче в 2018 году.

НВ