Полезный матч. Реакция соцсетей на ничью сборных Украины и Саудовской Аравии

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Сборная Украины не смогла обыграть Саудовскую Аравию
Фото: ФФУ via Facebook

Сборная Украины не смогла обыграть Саудовскую Аравию

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей сборных Украины и Саудовской Аравии.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Саудовской Аравией в своем первом матче в 2018 году.

НВ

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