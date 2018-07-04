04 июля 2018, среда

Покинувший Шахтер полузащитник получил предложения от клубов из Англии и Китая - СМИ

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Кроме Вест Хэма, с Бернардом (слева) контактируют несколько клубов из Азии - СМИ

Кроме Вест Хэма, с Бернардом (слева) контактируют несколько клубов из Азии - СМИ

Бывший полузащитник Шахтера Бернард получил предложения о переходе от английского Вест Хэма и китайского Цзянсу Сунин, сообщает UOL.

По информации медиа, также с 25-летним футболистом контактируют несколько клубов из Азии на предмет потенциального трансфера игрока.

Как отмечает портал, представители Бернарда пребывают в Европе, где обсуждают перспективы перехода своего клиента с указанными клубами.

В середине июня бразильский игрок попрощался с Шахтером после окончания контракта. Бернард перешел в команду в 2013 году и обошелся "Горнякам" в 25 млн евро.

На днях сообщалось, что на полузащитника претендует португальский Порту. Также футболист заявлял, что получил предложения от клубов из Европы, Бразилии и Азии.

В СМИ также появилась информация, что Бернард может продолжить карьеру в турецком Фенербахче, который готов потратить на его контракт 20 млн евро.

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