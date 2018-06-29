Покинувший Шахтер легионер рассказал о вариантах продолжения карьеры

Ушедший из Шахтера полузащитник Бернард заявил о том, что получил предложения о продолжении карьеры в клубах из Европы, Бразилии и Азии.

В комментарии радио 98FM 25-летний бразильский футболист признался, что хотел бы однажды вернуться на родину, но когда ему исполнится 29 или 30 лет, и он все еще будет в хорошей физической форме, сообщает Super Esportes.

Как отмечает медиа, экс-игрок донецкой команды намерен остаться в Европе. Также Бернард подтвердил, что его к себе назад позвал Атлетико Минейро, откуда летом 2013 года он за 25 млн евро перешел в Шахтер.

В середине июня бразильский полузащитник попрощался с донецким клубом после окончания контракта.

Ранее появилась информация, что Бешикташ отказался от идеи подписывать Бернарда из-за его запросов по зарплате. Сам хавбек не исключал, что может перейти именно в эту турецкую команду летом.

На днях сообщалось, что на бывшего полузащитника Шахтера претендует португальский Порту.