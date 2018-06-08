Покинувший год назад Динамо полузащитник принес бывшему клубу 350 тысяч евро - СМИ

Полузащитник Галатасарая Юнес Беланда, который год назад перешел из Динамо, принес украинской стороне 350 тысяч евро в качестве бонусов за свои успехи в турецкой команде, сообщает KomandaOnline.

Как отмечает медиа, сделка 2017 года предусматривала бонус в 250 тысяч евро киевскому клубу, если марокканский футболист проведет в прошедшем сезоне 25 официальный матчей. В итоге тот сыграл 35 поединков.

Также Динамо полагалось еще 100 тысяч евро, если Галатасарай наберет в чемпионате Турции больше 50 очков, которых в итоге оказалось 75.

Стамбульский клуб объявил о подписании Беланда летом 2017 года. Продажа игрока принесла украинской стороне восемь миллионов евро. К ним в будущем могут добавиться еще два миллиона евро в виде бонусов в зависимости от выступлений команды в еврокубках.

Футболист заключил с Галатасараем соглашение на четырехлетний период до 2021 года. Условия личного контракта не называются.

Динамо приобрело полузащитника у французского Монпелье летом 2013 года за 8,5 миллиона евро. Начиная с 2016 года, исполнитель выступал за немецкий Шальке и французскую Ниццу на правах аренды.