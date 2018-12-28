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Пока с тренерством не складывается. Блохин прокомментировал свое назначение в ФФУ

Сегодня, 15:49
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Фото: ФФУ

По словам Блохина, эту должность ему предложил президент ФФУ Андрей Павелко

Легендарный в прошлом нападающий Динамо и экс-наставник сборной Украины Олег Блохин высказался по поводу своего назначения сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола Федерации футбола Украины (ФФУ).

В комментарии телеканалу Футбол 1/2 функционер признался, что эту должность ему предложил президент ФФУ Андрей Павелко, чтобы он помогал с развитием украинского футбола.

"Пока моя тренерская работа не складывается, я решил себя попробовать в этой роли. Пройдет время и я смогу сказать, что сложнее - быть тренером или функционером", - добавил Блохин.

Экс-рулевой Динамо отметил, что ему тоже было тяжело, когда он был народным депутатом, но к такому привыкаешь, если голова на месте и находишься в своей тарелке.

Накануне Олег Блохин стал сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ.

Последним местом работы специалиста было киевское Динамо, которое он тренировал с 2012-го по 2014-й годы. С 2003-го года по 2007-й и с 2011-го по 2012-й год он был главным тренером сборной Украины.

Теги:   Олег Блохин ФФУ Футбол

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