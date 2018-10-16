Появился новый претендент на полузащитника сборной Украины - медиа

Турецкий Фенербахче стал еще одним претендентом на подписание полузащитника Манчестер Сити и сборной Украины Александра Зинченко, сообщает Fanatik.
По информации портала, стамбульский клуб планирует усилить состав в зимнее трансферное окно, тогда как 21-летний игрок возглавляет список потенциальных новичков.
Как отмечает медиа, инициатором подписания футболиста выступает наставник Фенербахче Филлип Коку, под руководством которого тот ранее играл в ПСВ.
Согласно Fanatik, также на Зинченко претендует Наполи, но полузащитник может отказаться от перехода в итальянский клуб из-за риска не получить игровую практику и там, ведь он хочет регулярно выступать за сборную.
Накануне сообщалось, что украинский исполнитель Манчестер Сити готов сменить команду. По информации источника, такой вариант сам футболист считает наиболее удачным для своего будущего. В текущем сезоне хавбек сыграл в составе манкунианцев всего два матча - по одному в чемпионате Англии и Кубке Лиги.
По данным СМИ, минувшим летом Зинченко был близок к переходу в испанский Бетис. Также медиа узнали, что испанская сторона добилась снижения цены за его аренду.
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