Появилось видео официальной заставки ЧМ-2018 по футболу

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала видео официальной заставки чемпионата мира по футболу-2018.

Ролик длится 45 секунд. Его будут показывать перед всем матчами турнира. На видео коротко представлены все участники турнира, а также некоторые символы страны-хозяйки мундиаля, России, среди которых Красная площадь, Большой театр, Родину-мать и другие.

Ролик можно посмотреть по ссылке.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

На этой неделе стало известно, что Inter Media Group, в которую входит телеканал Интер, подтвердил получение прав на трансляцию в Украине матчей чемпионата мира-2018.