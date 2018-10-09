09 октября 2018, вторник

Появилось видео, как футболисты сборной России избили чиновника правительства РФ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Кокорин швырнул стулом у чиновника РФ

Кокорин швырнул стулом у чиновника РФ

В сети появилось видео, как футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака, сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в кафе на северо-западе Москвы, куда нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев пришли позавтракать.

Игроки заказали себе только кофе, но вся их компания вызывала шум, из-за чего получала замечания. После неудачной попытки персонала успокоить Кокорина и Мамаева, это сделал Пак.

На видео видно, как Александр Кокорин, агрессивно отреагировал на замечание чиновника, подошел к нему и ударил его стулом. После этого к Паку подбежала компания и чиновник получил удар в лицо. Позже в конфликт вмешался Мамаев, который нанес удар кому-то из людей Пака.

По информации аккаунта, чиновник возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Летом 2016 Кокорин и Мамаев  заказали около 500 бутылок шампанского Арман де Бриньяк стоимостью около 500 евро за бутылку и угощали других посетителей заведения в Монте-Карло.

Сообщалось, что нападающего среди других футболистов сборной Росси подозревали в применении допинга на ЧМ-2014.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове