Появилось видео допроса задержанных за хулиганство футболистов сборной России

Мамаеву и Кокорину светит арест на два месяца

МВД РФ опубликовало видео с допросом задержанных за хулиганство футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По информации телеграм-канала Mash, на 18.00 был назначен суд, где будет решена судьба игроков, которых либо возьмут под стражу, либо отпустят под домашний арест. Как сообщает аккаунт, назначенные очные ставки с потерпевшими отменили из-за того, что доказательств оказалось достаточно. В суд уже поступили документы с ходатайством следователя об аресте футболистов на два месяца.

Ранее появилась информация, что Кокорин и Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и генерального директора Государственного научного центра РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в московском кафе.

Позже сообщалось, что за два часа до избиения чиновников футболисты избили водителя ведущей российского Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Также соцсети узнали, что перед вышеупомянутыми инцидентами Кокорин и Мамаев арендовали целый вагон поезда, который следовал в Москву. Спустя какое-то время они устроили там дебош: громили мебель, бросали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя. Полиция задержала обоих за хулиганство.