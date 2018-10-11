11 октября 2018, четверг

Появилось видео допроса задержанных за хулиганство футболистов сборной России

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Мамаеву и Кокорину светит арест на два месяца
Фото: скриншот видео

Мамаеву и Кокорину светит арест на два месяца

МВД РФ опубликовало видео с допросом задержанных за хулиганство футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По информации телеграм-канала Mash, на 18.00 был назначен суд, где будет решена судьба игроков, которых либо возьмут под стражу, либо отпустят под домашний арест. Как сообщает аккаунт, назначенные очные ставки с потерпевшими отменили из-за того, что доказательств оказалось достаточно. В суд уже поступили документы с ходатайством следователя об аресте футболистов на два месяца.

Ранее появилась информация, что Кокорин и Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и генерального директора Государственного научного центра РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в московском кафе. 

Позже сообщалось, что за два часа до избиения чиновников футболисты избили водителя ведущей российского Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 

Также соцсети узнали, что перед вышеупомянутыми инцидентами Кокорин и Мамаев арендовали целый вагон поезда, который следовал в Москву. Спустя какое-то время они устроили там дебош: громили мебель, бросали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя. Полиция задержала обоих за хулиганство.

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