03 июня 2018, воскресенье

Поединок мечты. Реакция соцсетей на победу Украины над Албанией

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Евгений Коноплянка оформил дубль в матче против Албании
Фото: ФФУ via Twitter

Евгений Коноплянка оформил дубль в матче против Албании

НВ показывает самые интересные высказывания болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу победы сборной Украины над Албанией в товарищеском матче.

Напомним, сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче со счетом 4:1.

НВ

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове