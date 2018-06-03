Поединок мечты. Реакция соцсетей на победу Украины над Албанией

НВ показывает самые интересные высказывания болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу победы сборной Украины над Албанией в товарищеском матче.
Матч сборной Украины против Албании показал, что будущее Марлоса в Шахтере - на позиции опорника-организатора. Рядом будет разрушитель, а Марлосу нужно будет добавить в тактической выучке, чтобы продолжить приносить пользу после очевидной потери скорости.— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 3 июня 2018 г.
А где Ротань, что, 100 матчей набили, а дальше не нужен?— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 3 июня 2018 г.
В этот раз тренировочный сбор быстро подошёл к завершению, я был рад со всеми увидеться Поздравляю всех с победой И как всегда-отдельное спасибо болельщикам за их поддержку pic.twitter.com/kJlWIFxOuu— Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 3 июня 2018 г.
"Албанія – це Україна!". Ну, и наоборот. pic.twitter.com/N4GUCPhpU6— Yaroslav Marianko (@nytotake) 3 июня 2018 г.
Показують вболівальників Албанії: купа людей у червоних кольорах і з прапорами.— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 3 июня 2018 г.
Показують вболівальників України: Костюченко. pic.twitter.com/PrQOPlAVYN
Треугольник в центре поля Малиновский-Зинченко-Марлос #АлбанияУкраина— Danil Rybitskyy (@ryb1tskyy) 3 июня 2018 г.
Напомним, сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче со счетом 4:1.
НВ
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