Поединок мечты. Реакция соцсетей на победу Украины над Албанией

НВ показывает самые интересные высказывания болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу победы сборной Украины над Албанией в товарищеском матче.

Матч сборной Украины против Албании показал, что будущее Марлоса в Шахтере - на позиции опорника-организатора. Рядом будет разрушитель, а Марлосу нужно будет добавить в тактической выучке, чтобы продолжить приносить пользу после очевидной потери скорости. — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 3 июня 2018 г.

А где Ротань, что, 100 матчей набили, а дальше не нужен? — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 3 июня 2018 г.

В этот раз тренировочный сбор быстро подошёл к завершению, я был рад со всеми увидеться Поздравляю всех с победой И как всегда-отдельное спасибо болельщикам за их поддержку pic.twitter.com/kJlWIFxOuu — Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 3 июня 2018 г.

Показують вболівальників Албанії: купа людей у червоних кольорах і з прапорами.



Показують вболівальників України: Костюченко. pic.twitter.com/PrQOPlAVYN — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 3 июня 2018 г.

Треугольник в центре поля Малиновский-Зинченко-Марлос #АлбанияУкраина — Danil Rybitskyy (@ryb1tskyy) 3 июня 2018 г.

Напомним, сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче со счетом 4:1.

НВ