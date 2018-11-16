16 ноября 2018, пятница

Подрастающая звезда Реала захотел пойти по стопам Роналду - СМИ

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Асенсио (справа) хотел бы снова поиграть вместе с Роналду

Асенсио (справа) хотел бы снова поиграть вместе с Роналду

Перспективный полузащитник Реала Марко Асенсио захотел перейти в Ювентус, где выступает его бывший одноклубник Криштиану Роналду, сообщает Tuttosport.

По информации издания, 22-летний футболист хотел бы снова поиграть вместе с португальским нападающим и под руководством наставника туринской команды Массимилиано Аллегри.

Вместе с тем, Ювентус в испанском игроке, который недавно высказал сомнения в успешном будущем мадридского коллектива, видит потенциального наследника 33-летнего Роналду.

Недавно Реал назначил новым главным тренером аргентинца Сантьяго Солари, который до этого работал на этой должности с приставкой "исполняющий обязанности", после четырех побед команды кряду под его руководством.

Две недели назад Реал отправил в оставку теперь уже бывшего рулевого Хулена Лопетеги. Соответствующее решение принял совет директоров, который собирался по этому поводу 29 октября.

В клубе уверены, что, несмотря на провальные результаты на старте, текущий сезон еще можно спасти.

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