Подрастающая звезда Динамо еще на пять лет связала свое будущее с клубом

Динамо будет способствовать Цыганкову в потенциальном переходе при выгодном предложеним

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который в 20 лет стал капитаном и ключевым игроком команды, продлил контракт еще на пять лет.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба. Тем самым соглашение футболиста закончится летом 2023 года, когда исполнителю будет 25 лет.

По словам Цыганкова, в его трудовом договоре есть опция, согласно которой Динамо будет способствовать полузащитнику в потенциальном переходе при наличии выгодного предложения.

Хавбек провел в составе первой столичной команды 61 матч и забил 20 мячей, а также отметился 16 результативными передачами.

На днях Цыганков признан лучшим игроком по итогам марта в украинской Премьер-лиге. Перед этим он повторил рекорд клуба, забив в шести матчах подряд.

Ранее полузащитник Динамо попал в рейтинг лучших игроков мира до 19-ти лет по версии авторитетного издания FourFourTwo.