Подготовка к большой игре: Реал и Ливерпуль провели открытые тренировки на НСК Олимпийский

В пятницу, 25 мая, футболисты мадридского Реала и английского Ливерпуля провели открытые тренировки на поле НСК Олимпийский накануне финала Лиги Чемпионов.
Первыми поле главной арены ЛЧ 2017/18 опробовали игроки Ливерпуля. Перед началом тренировки тренер команды Юрген Клопп собрал подопечных вокруг себя, после чего они начали выполнять его задания.
Все игроки Ливерпуля тренировались в основной группе.
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An absolute beauty from @JamesMilner in #UCLFinal training today! ???????? pic.twitter.com/S5iLHe0YlY— Liverpool FC (@LFC) 25 мая 2018 г.
Вторыми на поле НСК Олимпийский потренировались футболисты мадридского Реала.
Игроки поочередно появились на поле и не начинали тренировку, пока не дождались Криштиану Роналду, который вышел последним.
????????⚽???? #APorLa13— Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 25 мая 2018 г.
¡Todo listo para nuestro entrenamiento en el Olimpiyskiy de Kiev! pic.twitter.com/w8TqR2IWKv
????⬆️⚽️ Training vibes.#APorLa13 pic.twitter.com/iwtZgAdcR8— Real Madrid C.F.???????????????? (@realmadriden) 25 мая 2018 г.
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Финал Лиги чемпионов Реал (Испания) - Ливерпуль (Англия) состоится завтра, 26 мая, в 21.45 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.
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