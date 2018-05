Подготовка к большой игре: Реал и Ливерпуль провели открытые тренировки на НСК Олимпийский

В пятницу, 25 мая, футболисты мадридского Реала и английского Ливерпуля провели открытые тренировки на поле НСК Олимпийский накануне финала Лиги Чемпионов.

Первыми поле главной арены ЛЧ 2017/18 опробовали игроки Ливерпуля. Перед началом тренировки тренер команды Юрген Клопп собрал подопечных вокруг себя, после чего они начали выполнять его задания.

Все игроки Ливерпуля тренировались в основной группе.

An absolute beauty from @JamesMilner in #UCLFinal training today! ???????? pic.twitter.com/S5iLHe0YlY