Подготовка к большой игре: Реал и Ливерпуль провели открытые тренировки на НСК Олимпийский

В пятницу, 25 мая, футболисты мадридского Реала и английского Ливерпуля провели открытые тренировки на поле НСК Олимпийский накануне финала Лиги Чемпионов.

Первыми поле главной арены ЛЧ 2017/18 опробовали игроки Ливерпуля. Перед началом тренировки тренер команды Юрген Клопп собрал подопечных вокруг себя, после чего они начали выполнять его задания.

Все игроки Ливерпуля тренировались в основной группе.

Вторыми на поле НСК Олимпийский потренировались футболисты мадридского Реала.

Игроки поочередно появились на поле и не начинали тренировку, пока не дождались Криштиану Роналду, который вышел последним.

????????⚽???? #APorLa13

¡Todo listo para nuestro entrenamiento en el Olimpiyskiy de Kiev! pic.twitter.com/w8TqR2IWKv — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 25 мая 2018 г.

Финал Лиги чемпионов Реал (Испания) - Ливерпуль (Англия) состоится завтра, 26 мая, в 21.45 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.