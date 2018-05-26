26 мая 2018, суббота

Подготовка к большой игре: Реал и Ливерпуль провели открытые тренировки на НСК Олимпийский

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Игроки Реала и Ливерпуля опробовали поле главной арены ЛЧ 2017/18

Игроки Реала и Ливерпуля опробовали поле главной арены ЛЧ 2017/18

В пятницу, 25 мая, футболисты мадридского Реала и английского Ливерпуля провели открытые тренировки на поле НСК Олимпийский накануне финала Лиги Чемпионов.

Первыми поле главной арены ЛЧ 2017/18 опробовали игроки Ливерпуля. Перед началом тренировки тренер команды Юрген Клопп собрал подопечных вокруг себя, после чего они начали выполнять его задания.

Все игроки Ливерпуля тренировались в основной группе.

Вторыми на поле НСК Олимпийский потренировались футболисты мадридского Реала.

Игроки поочередно появились на поле и не начинали тренировку, пока не дождались Криштиану Роналду, который вышел последним.

 

Финал Лиги чемпионов Реал (Испания) - Ливерпуль (Англия) состоится завтра, 26 мая, в 21.45 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

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