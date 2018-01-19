Пять минут для Ярмоленко. Боруссия не смогла победить в чемпионате Германии

В пятницу, 19 января был сыгран первый поединок 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Боруссия на выезде не смогла одолеть сопротивление берлинской Герты.
В первом тайме игра была не самой активной, зато в самом начале второго тайме Деви Зельке вывел Герту вперед.
После пропущенного гола Боруссия активизировалась, в результате чего Кагава сравнял счет на 71-й минуте.
Андрей Ярмоленко получил лишь пять минут игрового времени, выйдя со скамейки запасных на 85-й минуте.
Герта — Боруссия Д 1:1
Голы: Зельке, 46 — Кагава, 71
Герта: Крафт — Вайзер, Штарк, Шельбред, Платтенхардт — Лустенбергер, Майер — Лазаро, Дуда (Леки, 77), Калу (Дарида, 84) — Зельке
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Топрак, Тольян — Кагава, Вайгль, Гётце (Исак, 67) — Санчо, Шюррле, Пулишич (Ярмоленко, 85)
Предупреждения: Лазаро, Вайзер — Пулишич
Турнирная таблица
Таблица официального сайта УЕФА
В прошлом туре Ярмоленко также не смог помочь Боруссии одержать победу в матче против Вольфсбурга.
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