Пять минут для Ярмоленко. Боруссия не смогла победить в чемпионате Германии

Боруссия второй раз подряд играет вничью после зимнего перерыва

В пятницу, 19 января был сыгран первый поединок 19-го тура чемпионата Германии по футболу.

Боруссия на выезде не смогла одолеть сопротивление берлинской Герты.

В первом тайме игра была не самой активной, зато в самом начале второго тайме Деви Зельке вывел Герту вперед.

После пропущенного гола Боруссия активизировалась, в результате чего Кагава сравнял счет на 71-й минуте.

Андрей Ярмоленко получил лишь пять минут игрового времени, выйдя со скамейки запасных на 85-й минуте.

Герта — Боруссия Д 1:1

Голы: Зельке, 46 — Кагава, 71

Герта: Крафт — Вайзер, Штарк, Шельбред, Платтенхардт — Лустенбергер, Майер — Лазаро, Дуда (Леки, 77), Калу (Дарида, 84) — Зельке

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Топрак, Тольян — Кагава, Вайгль, Гётце (Исак, 67) — Санчо, Шюррле, Пулишич (Ярмоленко, 85)

Предупреждения: Лазаро, Вайзер — Пулишич

Турнирная таблица

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Ярмоленко также не смог помочь Боруссии одержать победу в матче против Вольфсбурга.