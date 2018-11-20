Пил в бане. Наставник белорусского клуба назвал причину отказа от Милевского

Милевский в течение года выступал за Динамо Брест

Главный тренер Динамо Брест Марцел Личка заявил о том, что клуб решил расстаться с украинским экс-нападающим Артемом Милевским после того, как он пил в бане.

В интервью Tribuna.com специалист рассказал, что после возвращения из Чехии, где был на выходных, узнал от тренера Алексея Шпилевского, что команда осталась без футболистов Павла Савицкого, Артема Милевского и Алексея Гавриловича.

"Я спросил: "Почему?" И он рассказал, что они пили в бане", - добавил Личка.

По словам наставника брестского Динамо, в тот момент он был поражен, ведь Милевский был лидером команды, лучшим плеймейкером чемпионата Беларуси, и тренер не видел никого на позиции украинца, но решение об исключении троих важных игроков принималось без его ведома.

Милевский стал игроком белорусского клуба летом 2017 года, заключив соглашение на полуторагодичный срок до конца 2018 года.

В конце августа текущего года бывший нападающий сборной Украины перешел в венгерский клуб Кишварда.