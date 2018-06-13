14 июня 2018, четверг

Песков назвал глав 15 стран, которые посетят открытие ЧМ-2018

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В "списке Пескова"также оккупированные регионы Грузии Абхазия и Южная Осетия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие Чемпионата мира по футболу, который в этом году принимает РФ, посетят представители 15 стран и двух непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия.

Об этом со ссылкой на Пескова пишет Медуза.

Кроме того, в списке Пескова: Азербайджан, Армения, Беларусь, Боливия, Казахстан, Киргизия, Ливан, Молдова, Панама, Парагвай, Руанда, Саудовская Аравия, Таджикистана и Узбекистан.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.

Официальный Киев просит украинцев воздержаться от поездок в Россию на Чемпионат мира-2018 по футболу.

Правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что 5 тысяч украинцев приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на политическую ситуацию.

В МИД Польши опубликовали справочник с рекомендациями для польских болельщиков во время посещения Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Среди прочего, в документе говорится об угрозе терактов и рекомендуется не посещать оккупированный Крым.

Министр спорта Украины Игорь Жданов написал письмо министрам, ответственным за спорт в 35 странах, чьи футбольные сборные заявлены для участия в чемпионате мира по футболу в РФ, с призывом бойкотировать мундиаль.

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