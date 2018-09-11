Переход легенды английского футбола в российский клуб оказался на грани срыва из-за отношения британской прессы к РФ - СМИ

У Терри и его семьи возникли сомнения в целесообразности перехода

Легендарный английский защитник Джон Терри, скорее всего, откажется переходить в московский Спартак, сообщает Sport24.ru со ссылкой на источник в российском клубе.

По информации медиа, вероятность трансфера 37-летнего экс-футболиста Челси в лагере Спартака оценивают в 10 процентов, несмотря на согласие о подписании контракта.

Как отмечает портал, Терри уже прошел медосмотр в Италии для своего перехода, но по возвращении в Лондон изменил свое мнение по поводу трансфера.

Согласно данным Спорт-Экспресс, пауза с официальным объявлением о подписании соглашения со Спартаком возникла из-за того, что у защитника и его семьи возникли сомнения в целесообразности перехода в связи с негативным отношением британских СМИ к России.

У московского клуба есть дедлайн до 14 сентября, когда заканчивается срок подачи заявки игроков на текущий сезон местного первенства.

Накануне сообщалось, что Терри стал игроком Спартака. Летом 2017 года футболист ушел из Челси спустя 19 лет выступлений за команду и перебрался в Астон Виллу. За эти 19 лет оборонец выиграл пять чемпионских титулов, пять Кубков Англии, три Кубка английской Лиги, а также по разу стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.